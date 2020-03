Bob Dylan: Erster neuer Song nach acht Jahren

Wohl mit Blick auf die Corona-Krise fügte Dylan hinzu: „Passt auf euch auf, seid wachsam und möge Gott mit euch sein.“ In „Murder Most Foul“ besingt der Literatur-Nobelpreisträger das mörderische Attentat auf den populären US-Präsidenten John F. Kennedy vor 57 Jahren: „Es war ein schwarzer Tag in Dallas, im November 1963. Der Tag, der für immer mit Schande verbunden sein wird“, raunt Dylan in seinem typischen Sprechgesang zu dezenter Piano- und Streicherbegleitung. Und weiter: „Ein guter Tag zum Leben und ein guter Tag zum Sterben.“