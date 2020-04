Trauerzug versetzt Stadt in Strafquarantäne

„Die Gemeinde Saviano ist unter Quarantäne gestellt“, gab De Luca am Sonntag per Twitter bekannt. Dies sei eine „unvermeidliche Entscheidung“, aber auch ein „Akt des Respekts“ dem verstorbenen Bürgermeister und Arzt gegenüber, dessen Begräbnis so viele Menschen beigewohnt hätten. Doch auch für all jene, die die Regeln einhalten würden, sei dieser Beschluss notwendig.