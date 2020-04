Corona: EU-Chefin entschuldigt sich bei Italien

„Macht mich stolz, Europäerin zu sein“

„Die Wahrheit ist aber, dass Europa in der Welt nun zum stark pochenden Herz der Solidarität geworden ist“, sagte von der Leyen. „Das wahre Europa steht auf, das Europa, das füreinander da ist, wenn es am dringendsten gebraucht wird.“ Inzwischen unterstützten sich die Staaten gegenseitig mit medizinischem Personal und Gerät. „Das macht mich stolz, Europäerin zu sein“, so die deutsche CDU-Politikerin.