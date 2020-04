„Corona-Rückstau“ im Wohnbau raschest auflösen!

Blockaden rasch durchbrechen

Manchmal müsse man nicht nur Hunderte Millionen Euro fordern, sondern mit Hausverstand die möglichen Maßnahmen treffen, betont Haimbuchner. Also in diesem Fall den Corona-Stau im Wohnbau rasch auflösen: „Die Blockade bei den Bauverfahren muss unbedingt so schnell wie möglich durchbrochen werden!“