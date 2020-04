Schildkrötenfund als ungewöhnliches „Oster-Rätsel“

„Krone“: Darf er sie behalten?

Wiesinger: Wahrscheinlich nicht, weil diese Art so selten ist. Die Wissenschaftler meinen, es wäre am besten, wenn wir die Schildkröte bei der Aschach aussetzen. Aber sie suchen auch selbst noch nach einem geeigneten Standort, zum Beispiel in Schmiding. Leonhard will Forscher werden, er sollte verstehen, dass er „Schildi“ nicht behalten darf.