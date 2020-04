22-Jähriger verstarb nach Sturz mit dem Motorrad

Der 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau lenkte sein Motorrad am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Braunauer Straße, B147, Richtung Braunau. Im Ortschaftsbereich Unterhartberg, Gemeinde Burgkirchen, kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. In dem dortigen Feld versuchte er noch das Motorrad wieder unter Kontrolle zu bringen, kam aber nach etwa 170 Metern zu Sturz und überschlug sich. Dabei erlitt der 22-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort von den Rettungskräften reanimiert werden musste. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Braunau eingeliefert, wo er wenig später leider verstarb.