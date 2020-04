24-Jähriger mit Klein-Lkw über Böschung gestürzt

Freitagabend war ein 24-jähriger Klagenfurter mit seinem Klein-Lkw auf der Gemeindestraße in Moosburg, Bezirk Klagenfurt, unterwegs, als dieser aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er konnte die Kontrolle über sein Fahrzeug nicht mehr erlangen und stürzte über eine Böschung in ein angrenzendes Waldstück.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Klein-Lkw befreien. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein Alkotest beim Fahrer verlief positiv.