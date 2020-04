Deutsche basteln an Corona-Lockerungen nach Ostern

Voraussetzung möglicher Schritte in Richtung Normalität ist für Gesundheitsminister Spahn, dass sich die Bevölkerung auch über die Osterfeiertage an die Alltagsbeschränkungen halte. Sollte die derzeitige positive Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, werde die deutsche Bundesregierung mit den Regierungschefs der Bundesländer „über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können“, sagte Spahn. Die Osterferien enden in Deutschland je nach Bundesland zwischen dem 11. und 24. April.