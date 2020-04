Merkel: „Österreich war uns immer Schritt voraus“

Die deutsche Bundesregierung denke derzeit „intensiv“ darüber nach, wie die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden könnten. Derzeit könne man jedoch noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. Die derzeit geltenden Einschränkungen bleiben in Deutschland jedenfalls zumindest noch bis zum 19. April aufrecht. Erst am Freitag hatte Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast gesagt, dass es derzeit noch zu früh sei, die strengen Maßnahmen zu lockern.