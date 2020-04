Verbotene Tests, Polizei, Kerzen an der Pestsäule

Kostenpunkt: 80 Euro. Ein Pieks in den Finger, das Ergebnis des Bluttests gab es bereits nach rund 15 Minuten. Mittlerweile hat die Ärztekammer das Geschäft mit dem Virus gestoppt - die Apothekerin darf den Test nicht mehr anbieten, weil er in Österreich nicht zugelassen ist. Noch immer rufen Leute an, um sich den Antikörper-Test reservieren zu lassen für die Zeit, in der er wieder durchgeführt werden darf. Täglich muss die Apothekerin Kunden vertrösten oder gar wegschicken. „Einige kommen immer noch.“