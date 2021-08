Afghanen in Österreich: „Trauen den Taliban nicht“

„Man muss abwarten“

Seit 2004 engagiert sich Ghousuddin Mir für Integrations- und Bildungsprojekte in Afghanistan. Er ist Obmann des Afghanischen Kulturvereins AKIS. Gemeinsam mit den Salesianern, Don Bosco und „Jugend eine Welt“ schaffte er Schulmöglichkeiten für Straßen- und Waisenkinder in Kabul. Wir treffen ihn in Brigittenau in seinem Stammcafé. Mit dem Personal ist er auf Du und Du. „Es gibt kein Vertrauen in die Taliban. Die haben eine dunkle Ideologie, mit der sie zirka 200.000 Jahre zurückgehen.“ Wie schätzt er den von den Taliban forcierten Imagewandel ein? „Die Amerikaner, der Westen, die Vereinten Nationen und Pakistan haben den Taliban Druck gemacht - besonders Pakistan, weil dort sitzen ihre Chefs. Ihr Ziel. Die Taliban sollten gewaltfrei agieren.“