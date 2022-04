Uschhorod: Wo Vertriebene etwas Frieden finden

Livemusik neben Essensschlangen

Direkt am Usch - dem namensgebenden Fluss, an dem die Stadt liegt -, wird das surreale Klima sichtbar. Auf der einen Seite des Flusses Livemusik und Lokale, auf der anderen stehen Menschen für Essen an. „Delfin“ ist ein ehemaliges Restaurant, das zur Essensausgabe für Bedürftige und Vertriebene umfunktioniert wurde. 5000 Mahlzeiten werden hier täglich ausgegeben. Petro engagiert sich hier. Früher hat er Wohnungen im heutigen Kriegsgebiet renoviert. Nun ist er mit seiner Tochter in Sicherheit: „Ich bin nicht alleine. Ich bin mit meiner Tochter hier und muss sie alleine erziehen. Deswegen kann ich nicht beim Militär mitkämpfen und darf hier als Volontär arbeiten.“ Wie erklärt er seiner Tochter ihre Situation? „Kinder haben keine Ahnung von Politik, von all den anderen Sachen, die passieren. Sie nehmen den Krieg so wahr, wie er ist. Es ist halt, wie es ist.“