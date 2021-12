An dieser Grenze endet der Traum von Europa

Das hier sei kein großer Ort - wohin man auch schaut, man sieht überall nur Grenzen. „Es ist unklar, woher sie genau kommen, sie können von allen Seiten kommen. Und wie kommen sie rein? Nun, sie springen über die Mauer, sie benutzen Leitern und ähnliches, um über die Mauer zu kommen. Sobald sie es geschafft haben, fallen sie unweigerlich in die Hände von Menschenhändlern. Sie bringen sie weiter. In die Nähe des Stadtzentrums oder in Scheunen oder in Wohnzimmer und Gärten. Dann versuchen sie zwei Tage lang, diese Leute in Fahrzeugen aus der Stadt zu bringen.“