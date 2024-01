Bildungskrieg am Rücken unserer Kinder

Die häufigste Lösung, die Kinder dann dafür finden würden, sei, dass sie ihre eigene Freude am Lernen unterdrücken. „Dann passt man in dieses Schulsystem am allerbesten rein, weil man dann all das lernen kann, was einem andere sagen und wo einem gesagt wird, worauf es ankommt und was man nicht zu lernen hat.“ Die Schule wäre ein wunderbarer Lernort. „Nur müsste man sie eben aus diesen Fesseln befreien, in denen sie jetzt noch gefangen ist.“