„Ghetto“ in Wien: „Man fühlt sich alleingelassen“

Viele wollen aufs Land ziehen

Vanessa spaziert mit Kinderwagen entlang des Fußballkäfigs. Sie lebt erst seit einem Jahr hier, „gezwungenermaßen, wegen einer größeren Wohnung“, ist aber in der Nähe von Floridsdorf aufgewachsen. „Auch zu Halloween kam es zu einem Polizeieinsatz.“ Obwohl die Nachbarn in ihrer Stiege „nett, freundlich, höflich“ sind. „Ich würde gern aufs Land ziehen. Momentan fehlt mir das Geld, aber ich bin dabei, etwas zu sparen und was zur Seite zu legen“, so die 24-Jährige. Dann mit den Kindern Alina (4) und Lyan (2) „raus aus Wien, das ist angenehmer - auch für die Tiere“.