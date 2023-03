Einmal Krieg und zurück: „Jeder hat sein Drama“

Wien-Hauptbahnhof. Der Zug nach Przemysl, einer Kleinstadt in Polen, fährt um 8.10 Uhr ab. Von dort fährt der Nachtzug nach Kiew. An Bord ist auch Olga aus Mykolajiw. Sie hat ihre Tochter in Wien besucht. Im Gepäck hat sie Wasserkanister, in ihrem Dorf ist sauberes Wasser kostbar. Russland wird beschuldigt, im April 2022 die Leitung nach Mykolajiw sabotiert zu haben. Monatelang haben die Bewohner kein sauberes Trinkwasser mehr und sind auf Lieferungen von außerhalb angewiesen.