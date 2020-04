So machen wir unseren Corona-Alltag nachhaltig

2. Umweltfreundlich einkaufen

Auch in der aktuellen Situation gibt es zahlreiche Möglichkeiten, umweltfreundlich einzukaufen. Direktvermarkter, Bauernläden und der Ab-Hof Verkauf sind weiterhin geöffnet. Bauernmärkte dürfen weiterhin abgehalten werden - am besten informieren Sie sich online über die Situation in Ihrer Stadt oder Gemeinde. Gerade jetzt sollten auch beim Online-Shopping Unternehmen in der Region unterstützt werden.