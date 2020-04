So näht man sich Mundschutzmasken selbst

Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind bereits seit Wochen Mangelware in österreichischen Apotheken. Wer Erstere nicht ergattern konnte, kann sie sich jedoch auch selbst nähen. Alles was man dazu braucht ist ein Stück Stoff, Nadel und Faden und einen Draht. Dinge, die es in fast jedem Haushalt zu finden gibt.