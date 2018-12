Saubere Mülltrennung: So geht‘s richtig!

Getränkekartons

Früher wurden in Wien Getränkekartons (Tetrapacks) in den so genannten Ökoboxen gesammelt, die dann – unabhängig von der MA48 – alle zwei Wochen abgeholt wurden. Die Ökobox wurde mittlerweile eingestellt. Seit kurzem gilt in Wien: Tetrapacks gehören in die gelbe Tonne! Getränkekartons und Plastikflaschen werden also gemeinsam gesammelt – und hinterher aussortiert. Verbesserte Sortiertechnik macht’s möglich. Auch in vielen ländlichen Gemeinden werden Tetrapacks ja gemeinsam mit Plastikabfall im Gelben Sack gesammelt. Verallgemeinernd lässt sich also sagen: Plastikflaschen + Tetrapacks = Gelb.