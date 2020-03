Anti-Corona-Maßnahmen „wohl monatelang nötig“

Österreich befindet sich in einem noch nie dagewesenen Ausnahmezustand: Das öffentliche Leben ist nahezu zum Stillstand gekommen, die Menschen sitzen zu Hause - teils in Quarantäne - und Geschäfte haben weitgehend geschlossen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) konnte am Mittwochabend in der „ZiB 2“ nicht abschätzen, wie lange diese Anti-Corona-Maßnahmen nötig sein werden, er gehe aber davon aus, dass es „keine Wochen, sondern Monate sein werden“.