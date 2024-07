Revolutionäre Solartechnik im Härtetest

Diese Wechselrichter widerstehen extremen Bedingungen wie Kälte in Alaska oder Hitze in den Tropen – Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können ihnen nichts anhaben. „Wir bieten nur Produkte an, die unseren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen“, sagt Dr. Christian Lebelhuber, Geschäftsführer von Krone Sonne. Die umfangreichen Tests garantieren zuverlässige Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen.