Immer mehr Menschen arbeiten bei extremer Hitze

UNO sieht „Epidemie extremer Hitze“

Die Menschheit leidet der UNO zufolge unter einer von ihr selbst verursachten „Epidemie extremer Hitze“. „Eine Sache, die unsere gespaltene Welt vereint, ist die Tatsache, dass uns allen immer heißer wird“, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in New York. Milliarden Menschen seien „mit einer Epidemie extremer Hitze konfrontiert und schmoren in immer tödlicheren Hitzewellen mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius“, fügte er hinzu.