Zoom will nach Kritik beim Datenschutz nachbessern

„Immense Verantwortung“

„In dieser Zeit der Isolation empfinden wir bei Zoom es als unglaubliches Privileg, in der Position zu sein, Ihnen zu helfen, verbunden zu bleiben“, erklärte Yuan. Das Unternehmen sei sich aber auch seiner „immensen Verantwortung“ bewusst. Die Nutzerzahlen hätten sich „über Nacht“ vervielfacht - weit über die Erwartungen des Unternehmens hinaus, betonte Yuan. So nutzen nach seinen Angaben etwa 90.000 Schulen in 20 verschiedenen Ländern die App, um den Unterricht auch in der Krise fortzusetzen.