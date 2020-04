ORF-Kurzarbeitspläne lassen die Wogen hochgehen

„Schamloser Griff in die Taschen der Steuerzahler“

Auch die FPÖ zeigte sich über das Vorhaben des ORF, der am Mittwoch ankündigte, in Teilbereichen für den Zeitraum von drei Monaten Kurzarbeit einführen zu wollen, empört. „Das ist ein völlig schamloser Griff in die Taschen der Steuerzahler und eine Verhöhnung der GIS-Gebührenzahler, speziell all jener, welche als Arbeitnehmer oder Unternehmer auf das Kurzarbeitsmodell zur Existenzsicherung angewiesen sind. Dafür habe ich null Verständnis“, so FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker.