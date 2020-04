Innenminister besorgt: „Taxibons gefährlich“

In der Auseinandersetzung um Corona-Maßnahmen in der 1,9-Millionen-Metropole zwischen Bund und Stadtregierung meldet sich jetzt auch der Innenminister zu Wort. Karl Nehammer (ÖVP) kritisiert Taxigutscheine für die ältere Generation scharf: „Wien lockt die besonders gefährdete Zielgruppe bewusst außer Haus. Das ist grob fahrlässig und bringt Menschen in Gefahr.“