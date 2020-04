Wiener SPÖ-Stadträtin poltert: „Unmenschlich“

Geschlossene Parks so groß wie der 5. Bezirk

Die fünf gesperrten Parks in der Stadt entsprechen einer Fläche so groß wie der 5. Bezirk, knapp 114.000 Wiener würden in 500-Meter-Distanz zu den Bundesgärten wohnen. „Die Regierung kennt offenbar ihren eigenen Werbespot nicht, wo ,Bewegung im Freien‘ aufgelistet ist. Und das in einer Zeit, wo es die Leute am dringendsten brauchen“, so Sima weiter.