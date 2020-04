„Die Gefahr lauert auch draußen, Parks bleiben zu“

Frühlingswetter lockte Menschen ins Freie

Erst am Samstag hatte das frühlingshafte Wetter die Wiener ins Freie gelockt. Viel los war am Samstag etwa im Auer-von-Welsbach-Park in Rudolfsheim-Fünfhaus, mit einer Fläche von 110.000 Quadratmetern der größte Park im 15. Wiener Gemeindebezirk. Nicht immer wurden die Maßnahmen eingehalten, so erfreute sich etwa der nicht gesperrte Tischtennistisch regen Andrangs. Insbesondere Jugendliche ließen sich auch in Gruppen nieder - was derzeit verboten ist.