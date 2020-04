Die Power-Riegel zum Selbermachen

So geht’s: Reiben Sie eine Auflaufform mit Kokosfett ein. Mischen Sie alle Nüsse und Samen zusammen. Erhitzen Sie die Mandelbutter langsam und fügen Sie den Honig dazu, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Geben Sie nun den Nuss- und Getreidemix hinzu und rühren Sie solange, bis alles gut vermischt ist. Diese Masse wird nun in die Auflaufform gefüllt, drücken Sie diese ganz fest an. Das klappt zum Beispiel hervorragend mit einem kleinen Küchenbrett oder einem anderen flachen Gegenstand.