Erstmals über 10.000 Infizierte in Österreich

Drei weitere Salzburger Gemeinden isoliert

Zudem weitete das Bundesland Salzburg am Dienstag die Quarantäne um drei Gemeinden aus. Neben dem Gasteinertal, dem Großarltal und Flachau gilt diese künftig auch für Altenmarkt im Pongau, Zell am See und Saalbach im Pinzgau. In Flachau werden die Quarantänemaßnahmen allerdings noch einmal verschärft - dort ist künftig auch der Berufsverkehr untersagt.