Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) informierte am Montag über weitere Schritte an Schulen und Universitäten. „Alle werden und können ihren Abschluss machen“, so Faßmanns Botschaft. „Wir werden für faire Bedingungen sorgen und selbstverständlich auf die Sondersituation Rücksicht nehmen.“ Ob die Zentralmatura am 19. Mai stattfinden wird, darüber will der Bildungsminister nach Ostern informieren. „Realistisch gesehen“ werde es im April keinen Unterricht geben.