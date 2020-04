Bei Gloritte läuft die Produktion

Die Mitarbeiter des bekannte Textilherstellers Gloriette aus Stegersbach wissen es noch allzu genau, wie es war, als das Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war. Seit einigen Jahren läuft das Geschäft mit den Hemden aber gut und die rund 50-köpfige Belegschaft war sich ihres Jobs sicher. Die Corona-Krise aber ging auch an Gloriette nicht spurlos vorüber und so musste auch hier Kurzarbeit angemeldet werden. Eine erste Bestellung über 400 Atemschutzmaske von der Volkshilfe in der Vorwoche hatte ungeahnte Folgen. „Seither laufen bei uns die Nähmaschinen heiß. Wir haben Aufträge über 10.000 Masken erhalten und täglich werden es mehr“, freuen sich die Verantwortlichen. Viele Gemeinden sind auf den Zug aufgesprungen und haben die Stoffmasken bestellt. Nicht zuletzt deshalb, weil der dichte Stoff, aus dem die Masken geschneidert werden, die Viren noch besser abhält. Auch die Volkshilfe hat einen neuen Auftrag über 4000 Masken aufgegeben.