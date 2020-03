Stammkunden fordern Hausbesuche ihrer Friseure

Kunden rufen privat an

Den Druck, vor allem von älteren Kunden, kann auch Friseurmeister Christian Kawecki vom Salon Christine K. am Linzer Froschberg bestätigen. „Am letzten Öffnungstag haben sich Kunden noch Privatnummern von Mitarbeiterinnen besorgt und inzwischen auch versucht, sie zu überreden, bei ihnen vorbeizuschauen und ihre Haare zu richten“, so Kawecki. Vielen sei der Ernst der Lage offenbar noch immer nicht bewusst: „Die glauben nach wie vor, der Corona-Virus wäre eine harmlose Geschichte!“