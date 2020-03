Coronavirus: Infiziertes Baby in den USA gestorben

Über 2000 Corona-Tote in den USA

In den USA sind bis Sonntag mehr als 2000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Ein Großteil der Toten entfällt auf den Bundesstaat New York, in dem sich das Virus in den vergangenen Tagen besonders schnell ausgebreitet hat. Gouverneur Andrew Cuomo hatte die Zahl der Toten dort am Samstag mit mehr als 700 angegeben.