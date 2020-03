China beendete die Isolation der Metropole Wuhan

Der U-Bahn-Verkehr rollte am Samstag wieder an, die ersten Einkaufszentren werden in der kommenden Woche ihre Pforten öffnen. In den vergangenen Tagen waren bereits die Banken in Wuhan wiedereröffnet worden, und auch die Linienbusse in der Stadt nahmen ihren Betrieb auf. Die Bewohner sind aber weiterhin aufgerufen, keine unnötigen Fahrten anzutreten, und ältere Menschen sollen den Nahverkehr meiden.