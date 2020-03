OÖ Bergretter mussten zu 492 Einsätzen ausrücken

Bei 492 Einsätzen wurden im Vorjahr 511 Personen aus Bergnot gerettet. Das bedeutet im Vergleich zum Jahre 2018 eine Steigerung der Einsätze um 12 Prozent. Preimesberger: „Ursache für den Anstieg der Einsätze ist der anhaltende Boom des Alpinsports und die lange Schönwetterphase im Sommer.“ Sein Wunsch an die Bergsteiger: „Alle, die in die Berge gehen, sollten sich was Tourenplanung, Ausrüstung und Können betrifft, gut vorbereiten.“