Ministerin: „Frauen halten das System am Laufen“

Es gebe rund 108.000 Alleinerziehende mit Kindern unter 15 Jahren, davon wären 94 Prozent Frauen. „Und genau die wollen wir davor bewahren, in eine prekäre Situation zu kommen“, so die Ministerin. Die Schulen müssten daher weiter offen halten zur Betreuung, Home-Schooling werde man durch neue eLearning-Angebote aus dem Bildungsministerium weiter unterstützen. Auch Stresssituationen in der Familie und die eventuell daraus resultierende häusliche Gewalt sei ein Problem, sagte Raab und erwähnte im Zuge dessen einen Fall in Niederösterreich, wo ein Mann seine Ehefrau brutal attackiert hatte. „Ich appelliere an alle Frauen: Bei dem kleinsten Anzeichen häuslicher Gewalt wenden Sie sich an unsere Hotline unter der Nummer 0800 222 555!“