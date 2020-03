Muhr: „Alle packen an, das macht mich stolz“

Bei einem Kopfball-Duell können ihm nicht viele das Wasser reichen. „Er hat sich bei uns super eingelebt und ist in der Defensive extrem wichtig“, schwärmt Austria-Sportchef Ralf Muhr über Erik Palmer-Brown. Der Amerikaner stand für die Veilchen seit der Leihe von Manchester City 14-mal in der Liga auf dem Platz. Und spielte sich mit starken Leistungen bei den Favoritnern in der Innenverteidigung in den Vordergrund.