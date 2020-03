Seit Frühlingsbeginn hat Spätwinter Land im Griff

Brrr! Selbst eingefleischten Frischluftfanatikern fällt es derzeit trotz strahlendem Sonnenschein gar nicht schwer, Corona-bedingt zuhause zu bleiben. Denn seit dem Frühlingsbeginn am vergangenen Freitag sind wieder dicke Pullis angesagt. Das bleibt vorerst bis zum kommenden Wochenende so. Am Dachstein wurden sogar unter -20 Grad gemessen. So kalt war es den ganzen Winter nicht.