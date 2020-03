„Weitere Zivildiener können mobilisiert werden“

Im krone.tv-Gespräch mit Moderatorin Katia Wagner (siehe Video oben) betont Ministerin Elisabeth Köstinger, dass sich durch das Coronavirus die Lage im Gesundheitssystem, vor allem in der Pflege, verschärft hat. Um Engpässe in diesen Bereichen zu schließen, sollen in erster Linie zwar Freiwillige zum Zivildienst rekrutiert werden, es könne aber sein, dass weitere Zivildiener zwangsweise mobilisiert werden müssen.