Falschgeld, Waffen und Drogen in Zell am See

Am Freitag wurde die Polizei über eine vermeintliche Wohnungsparty in Zell am See informiert. Die Beamten trafen in der Wohnung auf den 20-jährigen Besitzer und zwei Freunde (18 und 19). Die Polizisten fanden 18 Gramm Cannabiskraut, eine geringe Menge Amphetamin und Falschgeld.