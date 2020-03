Netflix: „Wer für 4K zahlt, bekommt auch 4K“

Netflix hatte zunächst in Italien und Spanien die Datenbremse gezogen, mittlerweile streamt der Anbieter laut „Heise“ in ganz Europa mit verringerter Qualität. Die Maßnahmen sollen zunächst für 30 Tage gelten und das durch Netflix verursachte Datenaufkommen um ein Viertel senken. Ganz ähnliche Schritte setzte man auch bei YouTube, Amazon Prime, Apple und Facebook. Der am Dienstag startende neue Dienst Disney+ wird in Europa ebenfalls mit reduzierter Qualität an den Start gehen.