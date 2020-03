Boris Johnsons Vater will französischen Pass

Ob Premier Boris Johnson damit gerechnet hat? Einem Zeitungsbericht zufolge will sein Vater Stanley wegen des Brexit nun die französische Staatsbürgerschaft beantragen. Dessen Mutter sei immerhin im französischen Versailles geboren worden, berichtete die „Sunday Times“ am Sonntag unter Berufung auf ein Buch von Johnsons Tochter Rachel. „Das ist eine gute Nachricht, ich könnte auch Französin werden“, schreibt diese demnach in ihrem Buch „Rake‘s Progress: My Political Midlife Crisis“.