Brexit-Vorbereitungen kosteten 4 Milliarden Pfund

EU will keine Wettbewerbsverzerrungen zulassen

Die Themen und Streitpunkte, die ausgehandelt werden müssen, sind dabei alles andere als einfach. So geht es darum, dass die Briten am liebsten weiterhin vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt haben wollen, sich aber nicht mehr an EU-Richtlinien halten wollen. Das eine schließt das andere allerdings aus, wie die EU-Kommission mehrfach klargemacht hat. Man werde keine Wettbewerbsverzerrungen zulassen. Harte und zähe Verhandlungen werden wohl an der Tagesordnung stehen.