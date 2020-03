Großbritannien rechnet mit Krise für ein Jahr

Ausbreitung lässt erst im Sommer nach

Einem Experten für Epidemiologie von der University of East Anglia zufolge wird die Ausbreitung des Virus (Bild unten) in den Sommermonaten aber nachlassen und erst im November wieder an Fahrt aufnehmen. „Ich glaube, es wird immer da sein, aber weniger heftig werden, wenn die Immunität zunimmt“, sagte Professor Paul Hunter dem „Guardian“ zufolge.