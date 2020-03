„Wir werden Österreichs Hilfe nie vergessen“

Chinas Außenminister drückt in Brief Beileid an die Opfer aus

Den Anstoß zur Solidaritätshilfe aus China hatte Außenminister Wang Yi in einem Brief an seinen österreichischen Amtskollegen Schallenberg angestoßen. Darin drückt der hohe Politiker sein „tiefes Beileid für die unglücklich Verstorbenen“ in Österreich aus sowie seine „tiefe Anteilnahme den Familienangehörigen und den von der Krankheit Betroffenen“.