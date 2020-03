130 Tonnen Schutzkleidung auf dem Weg nach Wien

Dass Schutzausrüstung, besonders für medizinisches Personal, knapp werden könnte, ist eine der größten Sorgen im Zusammenhang mit der zurzeit grassierenden Corona-Pandemie. Doch eine Lieferung aus China könnte hier nun - zumindest vorübergehend - Abhilfe schaffen. Denn am Montag sollen in Wien-Schwechat gleich zwei Frachtflüge der AUA aus China eintreffen, wie die „Krone“ erfuhr. An Bord haben sie 130 Tonnen Schutzausrüstung wie Handschuhe und Atemschutzmasken. Und diese werden vielerorts dringend gebraucht.