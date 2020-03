Immer mehr Grazer werden eigene Gemüsebauern

Es ist ein erfreulicher Trend, der Graz zum Erblühen bringt: Immer mehr Hobbygärtner wollen mitten in der Stadt ihr eigenes Gemüse ziehen. Das Projekt Morgentau hilft dabei: Nach Standorten in Straßgang und Andritz kommen nun auch noch in Mariatrost Anbauflächen hinzu. Es gibt noch freie Parzellen.