Coronavirus: Kanzleramt für Notfall vorbereitet

Am Eingang zum Bundeskanzleramt werden seit einigen Tagen Fieber-Scans sowie Handdesinfektionen verpflichtend durchgeführt. Auch im engsten Team stehe Händewaschen auf der Tagesordnung, Arbeitsplätze wie Schreibtische werden desinfiziert. Bundeskanzler Kurz hält sich hauptsächlich in seinem Büro auf, alle Besucher werden mit Abstand empfangen. So wurde etwa jeder zweite Stuhl am Besprechungstisch entfernt.