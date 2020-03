Warnung vor Tierquäler

Was muss das nur für ein Mensch sein, der als Futter getarnte Giftköder auslegt und sich dann heimlich daran erfreut, wenn ein Hund oder eine Katze qualvoll zugrunde geht? Diese Frage stellen sich in Deutschkreutz derzeit viele verunsicherte Besitzer von Vierbeinern. Denn in mindestens einem Fall fiel ein Stubentiger einem solchen feigen Anschlag zum Opfer. „Es liegen uns in der Tat entsprechende Meldungen vor“, bestätigte Ortschef Manfred Kölly der „Krone“.