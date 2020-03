Kryptowährung Bitcoin ist weiterhin im Sinkflug

Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die Kryptowährung Montagfrüh nur noch 4850 Dollar. Alleine in den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin damit rund 6,5 Prozent an Wert. Das Wochenminus beträgt mittlerweile über 38 Prozent. Seit dem Jahreshoch Mitte Februar bei rund 10.500 Dollar verlor der Bitcoin mehr als die Hälfte des Werts. Bereits am letzten Freitag fiel der Kurs im Tief auf 3825 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Jahr. In der Folge pendelte sich der Preis aber bis Sonntagabend bei einem Niveau von rund 5300 Dollar ein.